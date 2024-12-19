Fenerbahçe, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Eyüpspor ile Maç Öncesi Son Hazırlıklarını Yaptı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. İdmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Takım, bu maçı kazanarak ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.