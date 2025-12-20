DOLAR
Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0 Yendi | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Talisca, Asensio ve Duran'dan geldi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 19:02
Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0 Yendi | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada goller Talisca, Asensio ve Duran'dan geldi.

Maç Özeti

Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini Talisca (dk. 27), Asensio (dk. 34) ve Duran (dk. 75) kaydetti. Konuk ekip aldığı galibiyetle haftayı üç puanla kapattı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakika: Draguş’un topuk pasında penaltı noktası üzerinden Umut Bozok’un gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

49. dakika: Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem, topu ceza sahasına ortaladı. Serdar’ın gelişine vuruşunda yakın direğe giden topa Robin Yalçın kafayla dokundu. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

64. dakika: Talisca, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Felipe iki hamlede topu kontrol etti.

75. dakika: Asensio’nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

Stat, hakem ve kadrolar

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Taşkın İlter dk. 86), Draguş (Sadia dk. 86), Yalçın Kayan (Ampem dk. 66), Kerem Demirbay (Baran Ali Gezek dk. 86), Thiam, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Legowski, Metehan Altunbaş, Umut Meraş, Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Szymanski dk. 82), Fred (Bartuğ Elmaz dk. 89), Asensio (Haydar Karataş dk. 89), Talisca (Oğuz Aydın dk. 66), Kerem Aktürkoğlu (Yiğit Efe Demir dk. 81), Duran

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller ve kartlar

Goller: Talisca (dk. 27), Asensio (dk. 34), Duran (dk. 75) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emir Ortakaya, Taşkın İlter (Eyüpspor), Domenico Tedesco (Teknik Direktör), Mert Müldür (Fenerbahçe)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 17. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI EYÜPSPOR'U 3-0'LIK SKORLA YENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

