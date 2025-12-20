Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada goller Talisca, Asensio ve Duran'dan geldi.
Maç Özeti
Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini Talisca (dk. 27), Asensio (dk. 34) ve Duran (dk. 75) kaydetti. Konuk ekip aldığı galibiyetle haftayı üç puanla kapattı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakika: Draguş’un topuk pasında penaltı noktası üzerinden Umut Bozok’un gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
49. dakika: Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem, topu ceza sahasına ortaladı. Serdar’ın gelişine vuruşunda yakın direğe giden topa Robin Yalçın kafayla dokundu. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
64. dakika: Talisca, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Felipe iki hamlede topu kontrol etti.
75. dakika: Asensio’nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
Stat, hakem ve kadrolar
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek
Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Taşkın İlter dk. 86), Draguş (Sadia dk. 86), Yalçın Kayan (Ampem dk. 66), Kerem Demirbay (Baran Ali Gezek dk. 86), Thiam, Umut Bozok
Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Legowski, Metehan Altunbaş, Umut Meraş, Seşlar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Szymanski dk. 82), Fred (Bartuğ Elmaz dk. 89), Asensio (Haydar Karataş dk. 89), Talisca (Oğuz Aydın dk. 66), Kerem Aktürkoğlu (Yiğit Efe Demir dk. 81), Duran
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller ve kartlar
Goller: Talisca (dk. 27), Asensio (dk. 34), Duran (dk. 75) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Emir Ortakaya, Taşkın İlter (Eyüpspor), Domenico Tedesco (Teknik Direktör), Mert Müldür (Fenerbahçe)
