Sergen Yalçın’dan 4 değişiklik: Beşiktaş’ın Rizespor 11’i

Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının 11'ine göre Çaykur Rizespor karşısında 4 değişiklik yaptı; Demir Ege 12, Kartal Kayra 111 gün sonra ilk 11'de.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:34
Sergen Yalçın’dan 4 değişiklik: Beşiktaş’ın Rizespor 11’i

Sergen Yalçın’dan 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynanan Trabzonspor maçının 11’ine göre Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdüğü kadroda 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında, Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadelede Yalçın; sağ bekte Gökhan Sazdağı yerine Taylan Buluta, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kadroda olmayan Wilfred Ndidi ve El Bilal Tourenin yerine ise Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknazı ilk 11’de görevlendirdi.

Beşiktaş’ın 11’i

Tüpraş Stadı’ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham 11’iyle başladı.

Yedek kulübesi

Beşiktaş’ta yedekler arasında Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.

Rafa Silva, 48 gün sonra kadroda

Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı. Portekizli futbolcu, Süper Lig’de son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymiş; son 5 maçta sahada değildi.

Dolmabahçe’de "İyilik Ağacı"

Maç öncesi Tüpraş Stadı’nın önüne, Beşiktaş Kulübü tarafından devlet koruması altındaki çocukların geleceğine destek olacak proje kapsamında "İyilik Ağacı" yerleştirildi. Ağaca konulan 2 bin siyah-beyaz futbol topu, çocukların eğitim ve hayallerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Genç oyuncuların geri dönüşleri

Orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, ligde 12 maç sonra ilk 11’de görev aldı. 21 yaşındaki futbolcu, sezonun Göztepe maçından sonra 12 karşılaşmada forma şansı bulmamıştı.

Kartal Kayra Yılmaz ise ligde 111 gün sonra ilk 11’de yer aldı. 25 yaşındaki orta saha, son olarak 31 Ağustos’ta deplasmanda Corendon Alanyaspor maçında forma giymişti.

Taylan Bulut, ligde ikinci kez bir maçta 11’de başladı. 19 yaşındaki sağ bek, daha önce Konyaspor deplasmanında ilk 11’de görev almıştı.

Taraftar mesajı

Beşiktaş taraftarı, maç önü seremonide 'Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak' yazılı pankart açtı. Pankart eşliğinde taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakem heyetine tepki gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

