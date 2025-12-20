Selendi Belediyespor 4'te 4 yaptı: Adala'da 4-1'lik zafer

Selendi Belediyespor, 1 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-beyazlı ekip, bu galibiyetle ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.

Maç özeti

Geçtiğimiz sezon şanssız bir şekilde Süper Amatör Küme'den 1. Amatör Küme'ye düşen Selendi Belediyespor, yeni sezona yaptığı takviyelerle iddialı bir giriş yaptı. Ligde yoluna namağlup devam eden Selendi temsilcisi, önümüzdeki hafta averajla lider durumda bulunan Uluderbentspor'u Selendi'de ağırlayacak.

Adala Şehit Mehmet Malçuk Stadı'nda, çamur deryasına dönen zeminde oynanan karşılaşmada Selendi ekibi maça baskılı başladı. 12. dakikada Yağız Berk'in aşırtma vuruşuyla ağlara giden top sevinç yarattı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 30. dakikada Hamza'nın golüyle Selendi 1-0 öne geçti, 35. dakikada Salih'in golüyle fark ikiye çıktı ve ilk yarı 2-0 Selendi üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Selendi temsilcisinde 58. dakikada Yağız Berk'in bir golü daha ofsayta takıldı. 70. dakikada Adalaspor Oğuzhan ile farkı bire indirdi: 1-2. Maçın son bölümünde baskısını artıran Selendi Belediyespor, 88. dakikada Abdülkadir ve 90. dakikada Gökay'ın golleriyle skoru 4-1'e taşıdı.

Hakemler ve tribün

Karşılaşmayı hakemler Yunus Teryaki, Mehmet Kozak ve Ali Enes Ergök yönetti. Maçı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile Kulüp Başkanı Ömer Karagöz de tribünden takip ederek takıma destek verdi.

