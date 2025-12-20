Sadettin Saran Stadta İndi: Galibiyet Coşkusunu Taraftarlarla Paylaştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası maçta taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verip adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra Eyüpspor maçını izlemek üzere geldiği statta galibiyet sevincini taraftarlarla yaşadı.
Saran, soruşturma kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifade verdi ve sonrasında serbest bırakıldı.
Maçın ardından taraftarların çağırması üzerine sahaya inen Saran, karşı tribünde bulunan taraftarların bulunduğu bölüme giderek kutlamaya katıldı. Fenerbahçeli taraftarlar "Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarıyla destek verdi.
Taraftarları alkışlayan Saran, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alandan ayrıldı.
SADETTİN SARAN, GALİBİYET COŞKUSUNU TARAFTARLARLA YAŞADI