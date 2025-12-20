DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.776.153,83 -0,23%

Sadettin Saran Stadta İndi: Galibiyet Coşkusunu Taraftarlarla Paylaştı

Sadettin Saran, ifade verip adli kontrolle serbest kaldıktan sonra Eyüpspor maçında taraftarlarla galibiyet sevincini paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:20
Sadettin Saran Stadta İndi: Galibiyet Coşkusunu Taraftarlarla Paylaştı

Sadettin Saran Stadta İndi: Galibiyet Coşkusunu Taraftarlarla Paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası maçta taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verip adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra Eyüpspor maçını izlemek üzere geldiği statta galibiyet sevincini taraftarlarla yaşadı.

Saran, soruşturma kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifade verdi ve sonrasında serbest bırakıldı.

Maçın ardından taraftarların çağırması üzerine sahaya inen Saran, karşı tribünde bulunan taraftarların bulunduğu bölüme giderek kutlamaya katıldı. Fenerbahçeli taraftarlar "Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarıyla destek verdi.

Taraftarları alkışlayan Saran, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alandan ayrıldı.

SADETTİN SARAN, GALİBİYET COŞKUSUNU TARAFTARLARLA YAŞADI

SADETTİN SARAN, GALİBİYET COŞKUSUNU TARAFTARLARLA YAŞADI

SADETTİN SARAN, GALİBİYET COŞKUSUNU TARAFTARLARLA YAŞADI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: İlk 15 Dakika Golsüz | Trendyol Süper Lig
2
Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz
3
Boluspor 1-2 Pendikspor | Trendyol 1. Lig 18. Hafta
4
Selendi Belediyespor 4'te 4 yaptı: Adala'da 4-1'lik zafer
5
Sadettin Saran Stadta İndi: Galibiyet Coşkusunu Taraftarlarla Paylaştı
6
Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0 Yendi | Trendyol Süper Lig
7
Sadettin Saran ifadesinin ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçında

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025