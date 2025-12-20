DOLAR
Aliağa Helvacıspor, Dikili Belediyespor'u 1-0 Yendi

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu'nda Aliağa Helvacıspor, Metin Deniz Olpak'ın golüyle Dikili Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:36
Aliağa Helvacıspor, Dikili Belediyespor'u 1-0 Yendi

Aliağa Helvacıspor, Dikili Belediyespor'u 1-0 Yendi

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu — 11. hafta

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu'nun 11. haftasında Aliağa Helvacıspor, deplasmanda karşılaştığı Dikili Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Dikili Erdal İnönü Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında Metin Deniz Olpak'ın attığı golle Aliağa Helvacıspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma Aliağa Helvacıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

DİKİLİ BELEDİYESPOR :0 ALİAĞA HELVACISPOR:1

DİKİLİ BELEDİYESPOR :0 ALİAĞA HELVACISPOR:1

DİKİLİ BELEDİYESPOR :0 ALİAĞA HELVACISPOR:1

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

