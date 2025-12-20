Aliağa Helvacıspor, Dikili Belediyespor'u 1-0 Yendi

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu — 11. hafta

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu'nun 11. haftasında Aliağa Helvacıspor, deplasmanda karşılaştığı Dikili Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Dikili Erdal İnönü Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında Metin Deniz Olpak'ın attığı golle Aliağa Helvacıspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma Aliağa Helvacıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

DİKİLİ BELEDİYESPOR :0 ALİAĞA HELVACISPOR:1