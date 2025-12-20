DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.776.153,83 -0,23%

Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor galibiyeti sonrası şampiyonluk hedefini vurgulayıp destek verenlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:14
Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz

Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin başkanı, destek mesajı verdi

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan ve işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Saran, süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

"Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir destek vardı"

"Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz"

Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak taraftarları mutlu edeceklerini ifade eden Saran, "Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi bir ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu sezon şampiyon olana kadar pes etmeyeceklerini söyleyerek...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu sezon şampiyon olana kadar pes etmeyeceklerini söyleyerek, "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: İlk 15 Dakika Golsüz | Trendyol Süper Lig
2
Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz
3
Boluspor 1-2 Pendikspor | Trendyol 1. Lig 18. Hafta
4
Selendi Belediyespor 4'te 4 yaptı: Adala'da 4-1'lik zafer
5
Sadettin Saran Stadta İndi: Galibiyet Coşkusunu Taraftarlarla Paylaştı
6
Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0 Yendi | Trendyol Süper Lig
7
Sadettin Saran ifadesinin ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçında

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025