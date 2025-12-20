Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin başkanı, destek mesajı verdi

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan ve işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Saran, süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

"Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir destek vardı"

"Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz"

Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak taraftarları mutlu edeceklerini ifade eden Saran, "Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi bir ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım" şeklinde konuştu.

