Fenerbahçe - Galatasaray 1-1: 5 Maçlık Galibiyet Serisi Sona Erdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı; 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi, puanı 32 oldu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:29
Derbi Sonucu ve Etkileri

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, sarı-lacivertlilerin derbiye 5 maçlık galibiyet serisiyle çıkmasının ardından geldi ve söz konusu seri burada sona erdi.

Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisi öncesinde 5 Ekim'de Samsunspor ile golsüz berabere kalmıştı. Ardından takım, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak hanesine 15 puan yazdırmıştı.

Derbide sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligdeki puanını 32'ye çıkardı.

