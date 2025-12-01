Fenerbahçe - Galatasaray 1-1: 5 Maçlık Galibiyet Serisi Sona Erdi

Fenerbahçe - Galatasaray 1-1: 5 Maçlık Seri Sona Erdi

Derbi Sonucu ve Etkileri

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, sarı-lacivertlilerin derbiye 5 maçlık galibiyet serisiyle çıkmasının ardından geldi ve söz konusu seri burada sona erdi.

Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisi öncesinde 5 Ekim'de Samsunspor ile golsüz berabere kalmıştı. Ardından takım, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak hanesine 15 puan yazdırmıştı.

Derbide sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligdeki puanını 32'ye çıkardı.

