Fenerbahçe - Galatasaray 404. Randevu: Kadıköy'de Dev Derbi

Fenerbahçe ile Galatasaray yarın Kadıköy'de 404. kez karşılaşacak; ezeli rekabette Fenerbahçe 149-130 önde. Maç Trendyol Süper Lig 14. hafta saat 20.00'de.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:10
Fenerbahçe ile Galatasaray 404. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 20.00’de Kadıköy’de karşılaşacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 149’a 130 üstünlüğü bulunuyor.

Lig tablosu ve takımların durumu

Sarı-kırmızılılar ligde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 32 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 9 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla ikinci sırada bulunuyor.

404. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 403 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar da 1’i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya’nın 543 golüne, Aslan 502 golle karşılık verdi.

Ligde 137. maç

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 136 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar 38 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 45 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol attı.

Geçen sezon ve son karşılaşmalar

Fenerbahçe ile Galatasaray geçtiğimiz sezon 2’si Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maç yaptı. Ligdeki karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar deplasmanda 3-1 kazanırken, RAMS Park’taki derbi 0-0 sona erdi. Kupada çeyrek finalde Aslan sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında son 10 karşılaşmada (8 lig, 1 Turkcell Süper Kupa, 1 Ziraat Türkiye Kupası) Galatasaray üstün durumda. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen olmak üzere 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler 3 kez kazandı ve 2 maç berabere sona erdi.

Hakem ataması: Yasin Kol düdük çalacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez bu derbide görev alacak.

