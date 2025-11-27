Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
Trendyol Süper Lig’in 14. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Haftanın en dikkat çekeni olan derbide, Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek.
14. hafta heyecanı 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi tarihlerinde oynanacak maçlarla sürüyor. TFF'nin duyurusuna göre, haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şu şekilde belirtildi:
14. Hafta Programı ve Hakemler
Yarın
20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar
17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi
20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol
