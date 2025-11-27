Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 14. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Haftanın en dikkat çekeni olan derbide, Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek.

14. hafta heyecanı 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi tarihlerinde oynanacak maçlarla sürüyor. TFF'nin duyurusuna göre, haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şu şekilde belirtildi:

14. Hafta Programı ve Hakemler

Yarın

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol

