Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu

Futbol severler tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ankaragücü maçı sonrasında Halil Umut Meler'e yapılan saldırıdan sonra hakemlerle ilgili tartışmalar son hızıyla devam ediyor. Bugün akşam oynanacak ve heyecanla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakemin yöneteceği heyecanla araştırılıyordu.





Hakem saldırısı, VAR kararları, yabancı hakem tartışmaları ve sert açıklamalar giderek hız kazanırken Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek hakem Arda Kardeşler olarak belirlendi.