Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsünü transfer ediyor

11 Ocak'ta başlayan kış transfer sezonunda Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski golcüsünü kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi. Fenerbahçe, transfer döneminde hızlı bir giriş yaparak Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Şimdi ise takıma daha fazla yerli oyuncu eklemeyi hedefliyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin transfer listesine Galatasaray'ın eski golcüsü Erencan Yardımcı'nın eklenmiş durumda. Sarı-lacivertli ekip, bu genç golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başlamış durumda. Ara transfer döneminde Fenerbahçe, Samet Akaydın ve Umut Nayır ile yollarını ayırdıktan sonra golcü arayışlarına devam ediyor.

Erencan Yardımcı, 2021 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olmuş ve daha sonra Pendikspor'a kiralık olarak transfer olmuştu. Bu sezon Pendikspor formasıyla 17 maçta görev alan genç golcü, 6 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştır. Erencan Yardımcı'nın güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak belirlenmiştir. Transfer için görüşmelerin başladığı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transferi bitirmek için çaba harcadığı ifade edilmektedir.



