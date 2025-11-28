Fenerbahçe - Galatasaray: Son 10 Derbi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköyde karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde, ezeli rakiplerin son 10 derbisine bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekiyor.

Son 10 maçta Galatasaray 1’i hükmen olmak üzere 5, Fenerbahçe ise 3 galibiyet aldı; 2 maç berabere tamamlandı.

Son 10 derbinin sonuçları

21.11.2021 — Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)

10.04.2022 — Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.01.2023 — Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

04.06.2023 — Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

24.12.2023 — Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

07.04.2024 — Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)

19.05.2024 — Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

21.09.2024 — Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

24.02.2025 — Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

02.04.2025 — Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

