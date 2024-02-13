Fenerbahçe gözden çıkardı, İskoçya'da gündem oldu

Yaz transferleri yaşanırken İskoç devi Glasgow Rangers'tan Fenerbahçe'ye bonservis ödemesi yapılmadan Ryan Kent, büyük beklentiler karşısında gelmesiyle beklentiler karşılanmadı. Kendisini katılamak için yeterince süre tanınmazken dün akşam herkesi şaşırtan olay yaşandı.



16 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe için yabancı sınırından ötürü TFF tarafından bildirim yapılırken sarı lacivertli yakında Ryan Kent liste dışında yer aldı. Bununla beraber Luan Peres'de listede bulunmayan farklı isimdir.



'LEEDS UNITED'I REDDETMİŞTİ!'

Gelişmeler sonrasında İskoçya basının önde gelen gazetelerinden açıklamalar gelirken Kent, Rangers'ta oynarken ve Steven Gerrard yönetiminde en iyi performansını sergilerken İskoçya'daki düşünce, onun İngiltere'de bir Premier Lig kulübü üzerinde listenin başında yer aldığı belirtildi. Gerrard'la İskoçya şampiyonluğunu kazanmak için 2020'de Leeds'e gitmeyi reddettikten sonra formdan düştüğünü belirtti. Her zaman inanılmaz bir teknik yeteneğe sahip bir oyuncuydu oyuncu olsada sonunu getiremediğine dair ifadeler kullanıldı.



HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

İskoçya'da ayrıldığı zamanlarda Glasgow Rangers taraftarlarının görüşlerini de sunan İskoç gazeteci, Rangers'la sözleşmesi sona ermesiyle beraber taraftar bunun darbe olduğunu belirtti. En büyük hayal kırıklığı olarak görülürken serbest transfer olarak ayrılmasıyla İngiltere'ye gitmeyi umarken kulüoten ayrılmadan 18 ay önce röportaj vermeyi bıraktığı menajeriyle basın konuşmaları iletildi.



Rhan Kent'in Fenerbahçe'deki son durumu araştırılırken Andy Newport, açıklamalarında Fenerbahçe'de yaşananları karşısında şaşkınlık yaşandığını belirtti. Kent'in Ransgers'a dönmesi zor olurken son sözleşme görüşmelerinde kulüpten fazla para istedi. Bu sezon 15 gol atarak skora katkı anlamında Kent'ten daha iyi performans gösterdi.

