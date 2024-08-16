Fenerbahçe Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Göztepe Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, son antrenmanını tamamladı. Maç, Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklama doğrultusunda, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından, pas çalışmaları gerçekleştirilip taktiksel ve bireysel tekniklerle devam edildi.

İzmir Yolculuğu

Naklen yayında oldukça heyecanlı geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde, Fenerbahçe ekibi bugün İzmir'e hareket ederek maç için son hazırlıklarını tamamlayacak.