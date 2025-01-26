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Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Geçerek Zirveye Yaklaştı

Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 yenerek, lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:25
Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Geçerek Zirveye Yaklaştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada 3-2 yenerek zirve yolunda hata yapmadı. Ülker Stadı'nda oynanan bu heyecan dolu maçta, sarı-lacivertlilerin ikinci yarıdaki performansı dikkat çekti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, top hakimiyetini sağladığı 25. dakikada Juan'ın golüyle öne geçti. Devreyi 1-0 önde tamamlayan konuk ekip, Fenerbahçe'nin tepkisini bekliyordu.

Fenerbahçe, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ve formasyon değişikliğiyle başladı. 46. dakikada Youssef En-Nesyri ile beraberliği sağladıktan sonra, 53. dakikada bir kez daha En-Nesyri ile öne geçti. Sarı-lacivertliler, 55. dakikada Oğuz Aydın'ın şık golü ile farkı 2'ye çıkardı. Fakat maçın geri kalan kısmında tempo düşerken, Göztepe 82. dakikada Dismas Miroshi ile farkı 1'e indirdi.

Kalan sürede Fenerbahçe, skoru korumayı başararak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 48'e yükseltti. Böylece lider Galatasaray ile olan puan farkı 6'ya indi.

Youssef En-Nesyri’nin Üst Üste Başarıları

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligdeki 12. golünü attı. 27 yaşındaki futbolcu, son 6 maçında 5 kez gol sevinci yaşadı ve bu süreçte 9 gol kaydetti.

Diego Carlos’un İlk Maçı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, Aston Villa'dan transfer olduktan sonra sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. 31 yaşındaki stoper, maçın 88. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Oğuz Aydın'ın Taze Başarısı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Oğuz Aydın, 4 maçlık aradan sonra gol sevinci yaşadı. 55. dakikada takımının 3. golünü atan Aydın, Kayserispor maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Skriniar, Maçı Takip Etti

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar, maçı locadan izledi. Tecrübeli savunmacının Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor.

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