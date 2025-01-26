Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 ile Geçti: Salvatore Foti'nin Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Salvatore Foti, takımın ikinci yarıdaki performansının galibiyeti getirdiğini vurguladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Foti, mücadelelerinin zor geçtiğini belirterek, "Göztepe, adam adama ve sert bir oyun sergiledi. Lig sıralamasında yukarıda bulunan bir rakipleri var ve iyi bir iş çıkarıyorlar. Teknik direktörlerini tebrik ediyorum" dedi.

Foti, ikinci yarıda Filip Kostic ve Maximin'in girişiyle birlikte sistem değişikliğinin etkili olduğunu ifade ederek, "Takımın ikinci yarıda sergilediği istek ve tutku bize galibiyeti getirdi" ifadesini kullandı.

Devre arasında takıma olumsuz durumları anlatarak, daha iyi performans gösterirken ikili mücadelelere odaklandıklarını belirten Foti, "Aslında bu maça hazırlanmak için Lyon maçının ardından çok vaktimiz olmamıştı. Göztepe, sıkıntı oluşturabilen bir takım. Üç günde bir maç yapmak hazırlıkları zorlaştırıyor. Ama bugün ikinci yarının başındaki reaksiyon bize yetti" dedi.

Tribünlerin atmosferinin müthiş olduğunu vurgulayan Foti, "Taraftarlar takım için büyük itici güç oldular. Onlara teşekkür ediyoruz; galip gelmemizde yardımcı oldular. Bu maçı kazanmamızın öneminin farkındaydık. Önceki deplasmanlarda puan kaybetmiştik ve bugünkü maçta hata yapmamalıydık" açıklamasında bulundu.

Son olarak, şampiyonluk yolunda taraftarlara mesaj verme gerekliliğine değinen Foti, "Bugün ikinci yarıda güzel bir reaksiyon gösterdik. Taraftarlarımıza şampiyonluk yolunda bu mesajı vermemiz gerekiyordu" dedi.