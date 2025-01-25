Fenerbahçe, Göztepe'yi Konuk Edecek: Maç Öncesi Gelişmeler

Fenerbahçe, Yarın Göztepe'yi Ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son 3 Maçta 3 Galibiyet

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçerek çıkışını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği bu haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi de mağlup ederek puanlarını artırmak istiyor.

Diego Carlos İlk Kez Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi, Brezilyalı stoper Diego Carlos, yarın ilk kez Kadıköy'de sahne alacak. Aston Villa'dan transfer edilen 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı ve teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda bulunacak.

İsmail Yüksek Saha Dönüyor

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aradan sonra tekrar forma giyebilecek. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 lig maçı ile 1 Avrupa maçını kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, son 2 idmanda takımla çalıştı. İsmail de, Mourinho'nun görev vermesi halinde Göztepe karşısında yer alacak.

Dört Eksik Oyuncu

Fenerbahçe, Göztepe maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür de sakatlıkları sebebiyle sahada olamayacak.

Sınırda Tek İsim Szymanski

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç oyuncu, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde de aynı durumla karşı karşıya.