Fenerbahçe gözünü dikmişti, o takım talip oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor, hücumunu güçlendirecek adımlar attı. Samsunspor, F.Bahçe'nin yaz transfer dönemi planlarında sürpriz bir isim için teklifte bulundu.

Fenerbahçe gözünü dikmişti, o takım talip oldu
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Samsunspor, Brezilya takımı Santos'ta top koşturan Alfredo Morelos'a resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde iletişim halinde olduğu Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirdi ancak oyuncuyu transfer edemedi. Fenerbahçe transferinin gerçekleşmemesi sonrası Brezilya'ya transfer olmaya karar veren Alfredo Morelos, Santos'la 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı. Brezilya takımı Santos'ta istediği gibi bir gelişme göremeyen Morelos, İskoçya takımı Glasgow Rangers'ta altı sezon oynadı ve 269 resmi maçta 58 olmak üzere 124 gol kaydetti.

Samsunspor Alfredo Morelos

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

21 Haziran 1996'da düğnyaya gelen Alfredo Morelos, forvet pozisyonunda görev alan Kolombiyalı oyuncudur. Profesyonel kariyerine 2014'te Independiente Medellin'de başlayan Morelos, sırasıyla HJK ve Rangers'da forma giydi. Morelos, daha önce Fenerbahçe'de top koşturan Ryan Kent ile beraber de Rangers'ta forma giyiyordu. 2017-2023 yıllarının arasında İskoçya'da oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 269 maça çıktı ve bu maçlarda 124 gol, 58 asist kaydetti.

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