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Fenerbahçe, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, hazırlıklarını core çalışmalarıyla başlattı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 21:46
Fenerbahçe, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yeni yılın ilk seansı ile başladı.

Antrenman Detayları

İlk olarak bir salonda yapılan core çalışması ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleri ile devam etti. Daha sonra oyuncular, iki gruba ayrılarak pas çalışmaları gerçekleştirdi ve dar alanda çift kale maç ile idmanlarına devam ettiler. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

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