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Fenerbahçe, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maç için hazırlıklara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:11
Fenerbahçe, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe'de Hatayspor Maçı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u 5 Ocak Pazar günü konuk edecek olan Fenerbahçe, maç hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı. İdman, salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Sahada yapılan ısınma seansının ardından ekip, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra, takımlar iki grup halinde pas çalışmaları ve çift kale maç ile idmanı devam ettirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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