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Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, 5 Ocak'ta Hatayspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:25
Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 6 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pasa dayalı çalışmalarla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Antrenmanı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de takip etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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