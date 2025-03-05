Fenerbahçe Hazır: Acun Ilıcalı, Rangers Maçına Güven Dolu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers maçı öncesi takımın gücüne ve psikolojik durumuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:31
Fenerbahçe Hazır: Acun Ilıcalı, Rangers Maçına Güven Dolu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, maç öncesinde takım ve teknik ekibe olan güvenini dile getirdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanı takip eden Ilıcalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hocamıza inanıyoruz, çocuklarımıza inanıyoruz. Takımın havasını görüyorsunuz. Adım adım yükseliyoruz. Heyecanla yarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eleme turlarında en zor gruptan çıktıklarını vurgulayan Ilıcalı, "Çok zor maçlar oynadık. Sakat olan oyuncularımızın yerini dolduramadığımız dönemler oldu. Genç oyuncularla mücadele ettik. Tüm zorlukları aştık ve ikinci tura yükseldik" şeklinde konuştu.

Ilıcalı, Roma'nın teknik direktörü Mourinho hakkında ise, "Yeni bir teknik direktörün, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin geldiği sezon başladı. Takımı tanıyıp sistem geliştirmeye başladı ve meyvelerini almaya başladı" dedi.

Psykolojinin futboldaki önemine de dikkat çeken Acun Ilıcalı, "Takım içerisinde tam bir birleşme var. Yabancı VAR'ın gelmesi Türk futbolunun kırılma noktasıydı. Artık Türkiye'de bir şeyler değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Gelecek günlerde Türk futbolunun adaletinin her geçen gün daha iyi tecelli ettiğini göreceğiz" diyen Ilıcalı, yerli hakemler yerine yabancı hakemlerin maç yönetmesi gerektiğini vurguladı. "Adaletin geleceğini düşünüyoruz. Aklı başında olan herkesle birlikte yabancı hakemlerle sahada olmak çok önemli" şeklinde konuştu.

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