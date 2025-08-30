Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 95. Randevu: Rekabette Öne Çıkan İstatistikler

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 95. randevu

SÜHA GÜR - Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, yarın yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabette genel tablo

İki takım arasında geride kalan 94 maçta Fenerbahçe, rakibine 47 galibiyet yaşatırken; Gençlerbirliği 16 kez sahadan üstün ayrıldı. Karşılaşmalardan 31inde ise eşitlik bozulmadı.

Rekabette son 10 lig maçında Fenerbahçe 7 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere, tek maçta ise yenilgi yaşadı. Bu periyotta Fenerbahçe 169 gol atarken, Gençlerbirliği 100 gol kaydetti.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda Kadıköy'de oynanan son lig müsabakasını Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin son 39 maç performansı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında son yıllarda ligi domine etti. Başkent temsilcisine karşı 2000-2001 sezonu ilk yarısında Ankara'da alınan 3-1 yenilginin ardından oynanan 39 lig maçından yalnızca 4 tanesini kaybetti. Bu dönemde sarı-lacivertliler 27 galibiyet alırken, 8 maç berabere sonuçlandı.

Ankara'daki maçlar

Taraflar Ankara'da bugüne dek 47 lig maçında karşılaştı. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 kez mağlup ederken, Gençlerbirliği evinde 12 galibiyet elde etti; 19 maç beraberlikle tamamlandı. Ankara'da Gençlerbirliği 56 gol atarken, Fenerbahçe 59 golle karşılık verdi.

En farklı galibiyetler ve en gollü maçlar

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0 ile, 2011-2012 sezonunda ise 6-1 ile aldı. Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyetleri ise 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997 sezonunda 4-1 şeklinde kayıtlara geçti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda 7 gol atıldı: 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 4-3 yenerken; 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe ayrıca 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2lik galibiyetlerle öne çıktı.