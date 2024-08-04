Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Emma Meesseman ile Sözleşmesini Uzattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Gelişme

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başarılı Belçikalı pivot oyuncusu Emma Meesseman ile sözleşme uzatma kararı aldı. Takımdan yapılan resmi açıklamada, 31 yaşındaki sporcu ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşıldığı duyuruldu.

Geçen Sezon Performansı

Emma Meesseman, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Bu sezon, 16,9 sayı, 8 ribaunt ve 5,1 asist ortalamalarıyla takımına büyük katkı sağladı.