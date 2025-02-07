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Fenerbahçe Kadın Futbolcusu Cansu Gürel Ameliyat Olacak

Cansu Gürel, ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle ameliyat için Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne gidecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:19
Fenerbahçe Kadın Futbolcusu Cansu Gürel Ameliyat Olacak

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Sakatlık Şoku

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Cansu Gürel, sağlık durumuyla ilgili ciddi bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Cansu'nun ön çapraz bağında tespit edilen komplet rüptür ve menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.

Ameliyat Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cansu Gürel, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacak. Ameliyat tarihinin, gerekli kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi.

Takım taraftarları ve spor camiası, genç oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarını esirgemiyor.

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