Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında Ziraat Türkiye Kupası'na Katılıp Katılmayacağını Belirleyecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası İçin Kasımpaşa'ya Konuk Olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılması durumunda yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Başkentteki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşecek mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakada Kadir Sağlam hakemlik yaparken, yardımcı hakemler olarak Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok görev alacak.

Her iki takım da Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeyeceklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa, kupa müsabakalarında yer alacağını belirtmişti.

Fenerbahçe'nin kupa mücadelesine katılıp katılmayacağı, kulübün başkanı Ali Koç'un bugün yapacağı açıklamalar ile netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin Maç Öncesi Eksikleri

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 önemli eksikle sahada olacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca, antrenmanlara yeniden başlayan Oğuz Aydın ve sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

İki ekip geçmişte Ziraat Türkiye Kupası'nda yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonundaki son 16 turunda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek bir kez daha galip gelmeyi başarmıştı.