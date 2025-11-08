Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 12. hafta öncesi Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:36
Antrenman detayları ve son durum

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Antrenman saha çalışmalarıyla devam etti; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı ve idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen ile oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

