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Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-1 Geçti: İlk yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Bellona Kayserispor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:56
Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-1 Geçti: İlk yarı Sonucu

Fenerbahçe, Kayserispor'a Karşı İlk Yarıda Farkı Açtı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında gerçekleştirilen mücadelede, Bellona Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarı, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın başlama düdüğünden sadece 5 dakika sonra Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Hakemin penaltı kararı vermesi üzerine, 7. dakikada Tadic penaltıyı kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada, Cardoso sol kanattan ceza sahasına ortaladı, ancak Bahoken'in kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta gitti. 15. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın, başarılı bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

23. dakikada Fred, ceza sahası dışından yerden sert bir şut çıkardı fakat kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi. 26. dakikada Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yaptığı asistle gelen golle farkı 3'e çıkardı. Oğuz Aydın, bu pozisyonda takımına 3. golü kazandırdı.

41. dakikada, Mert Hakan Yandaş'ın Tadic ile yaptığı paslaşma sonucunda sert bir şut çekti ancak kaleci Bayazit, topu yine kornere gönderdi. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 43. dakikada Bellona Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortada Djiku'nun ters vuruşu, kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 1-3.

İlk yarıda yaşanan bu heyecan dolu anların ardından Fenerbahçe, 3-1'lik skorla önde tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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