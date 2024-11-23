Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Farkla Geçti

Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'u Deplasmanda Farkla Yeniyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Bellona Kayserispor karşısında sahadan 6-2 galip ayrılarak önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Gelişimi

Maçın 56. dakikasında Bellona Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Kolovetsios'un kafa vuruşu ile farkı 1'e indirdi ve durum 2-3 oldu.

60. dakikada, Bellona Kayserispor'un Morte ile buluştuğu pozisyonda, kaleci Livakovic topu çelmeyi başardı. Ancak 63. dakikada Tadic'in pasında En-Nesyri, kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kalarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve fark 2-4'e yükseldi.

66. dakikada Dzeko'nun, kaleci Bilal Bayazit ile karşılaşmasından faydalanamaması dikkat çekerken, 76. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından çektiği şut, kalenin yanından auta gitti.

Fenerbahçe, 85. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan yaptığı ortada Kostic ile farkı 3'e çıkardı ve skor 2-5 oldu. Maçın 88. dakikasında ise Oğuz Aydın'ın asistinde Szymanski, boş kaleye topu göndererek skoru 2-6'ya taşıdı.

Maçın son dakikalarında 90+4'te Dzeko'nun orta sahadan çektiği şut yan direğe çarparak taca çıktı.

Sonuç olarak, Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'u 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, Trendyol Süper Lig'deki iddiasını sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.