DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

Fenerbahçe–Kocaelispor 41. Randevu: Kadıköy'de Üstünlük Sürüyor

Fenerbahçe ile Kocaelispor Süper Lig'de 41. kez karşılaşıyor; Fenerbahçe 40 maçta 20 galibiyet aldı ve Kadıköy'de rakibine hiç yenilmedi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:02
Fenerbahçe–Kocaelispor 41. Randevu: Kadıköy'de Üstünlük Sürüyor

Fenerbahçe–Kocaelispor 41. Randevu: Kadıköy'de Üstünlük Sürüyor

SÜHA GÜR - Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek oynadığı 40 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü göze çarpıyor.

Toplam karşılaşmalarda Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor ise bu seride 7 galibiyet alabildi. Taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 71 gol atarken, Kocaelispor 32 kez fileleri havalandırdı.

İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşılaşmış; Fenerbahçe evsahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kadıköy'de hiç kaybetmedi

Fenerbahçe, ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlarda Kocaelispor karşısında mağlubiyet yüzü görmedi. Seyircisi önünde oynanan 20 maçta sarı-lacivertliler 12 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki maçlar zaman zaman farklı skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibini lig maçlarında tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı. Buna göre; 2000-2001 sezonunda hem içerde hem dışarda 4-0 kazanıldı, ayrıca 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla galibiyetler alındı.

Sarı-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında rakibini 5-1 ile geçmeyi bildi. İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-1982 sezonunda Kocaeli'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın Yeni Sezon Hedefi: Şampiyonluk
2
Santarelli'den İspanya Uyarısı: Türkiye, Dünya Şampiyonası'na Zorlu Başlangıç
3
Galatasaray Süper Lig'de 4 bininci gole 5 gol uzakta
4
Fenerbahçe–Kocaelispor 41. Randevu: Kadıköy'de Üstünlük Sürüyor
5
UEFA Konferans Ligi Play-off'ta İlk Maçlar: Beşiktaş 1-1, Başakşehir 1-2
6
Iğdır FK, Moustapha Camara ve Malik Yılmaz'ı Transfer Etti
7
Eski Türkiye Şampiyonu Selami Gül, Çocuklarını Ringlere Hazırlıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım