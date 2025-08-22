Fenerbahçe–Kocaelispor 41. Randevu: Kadıköy'de Üstünlük Sürüyor

SÜHA GÜR - Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek oynadığı 40 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü göze çarpıyor.

Toplam karşılaşmalarda Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor ise bu seride 7 galibiyet alabildi. Taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 71 gol atarken, Kocaelispor 32 kez fileleri havalandırdı.

İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşılaşmış; Fenerbahçe evsahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kadıköy'de hiç kaybetmedi

Fenerbahçe, ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlarda Kocaelispor karşısında mağlubiyet yüzü görmedi. Seyircisi önünde oynanan 20 maçta sarı-lacivertliler 12 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki maçlar zaman zaman farklı skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibini lig maçlarında tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı. Buna göre; 2000-2001 sezonunda hem içerde hem dışarda 4-0 kazanıldı, ayrıca 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla galibiyetler alındı.

Sarı-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında rakibini 5-1 ile geçmeyi bildi. İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-1982 sezonunda Kocaeli'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma olarak kayıtlara geçti.