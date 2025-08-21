Fenerbahçe Kocaelispor Hazırlıkları Başladı — Dorgeles Nene İlk İdmana Çıktı

Fenerbahçe Kocaelispor Hazırlıklarına Başladı

Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde tempo arttı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma ısınma, çabukluk ve koordinasyon etaplarıyla başladı.

Benfica maçına ilk 11'de çıkan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. İdman, pas, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dorgeles Nene, takımın yanında ilk idmanına çıktı ve taktik programına dahil oldu.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.