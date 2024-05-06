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Fenerbahçe Konyaspor'da berabere kaldı, şampiyonluk Galatasaray'a mı kaldı

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 0-0'lık skorla ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükselen Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışı heyecanlı bir şekilde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 22:38
Fenerbahçe Konyaspor'da berabere kaldı, şampiyonluk Galatasaray'a mı kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Galatasaray'ın bu hafta kazandığı maçla puan farkını 6'ya yükselten Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyordu. Konyaspor ise küme düşmeme savaşı verdiğinden Fenerbahçe'den puan ya da puanlar almak istiyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonu üretemedi. İkinci yarıda ise tempo biraz daha arttı fakat yine de golle sonuçlanacak bir atak gerçekleşemedi.

90+1. dakikada Konyaspor'un attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları zora girerken Konyaspor ise bir puan alarak ligde kalma mücadelesinde umutlarını korudu.

Maçın Önemli Noktaları:

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 6'sından galibiyetle ayrılırken 3 kez kaybetti, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 24 gol kaydederken, 10 gol yedi.

Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic'in yerine sportif direktör Ali Çamdalı görev aldı. Çamdalı, yeşil-beyazlı ekibin bu sezondaki 4. teknik direktörü oldu

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