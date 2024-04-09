Fenerbahçe Kulübü, Süper Kupa protestosunu İngilizce açıklamayla duyurdu: 'Fenerbahçe pulls out of Turkish Super Cup final'

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Süper Kupa Finali'nde sahadan çekilme kararının ardından resmi internet sitesinden İngilizce bir açıklama yayımladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa maçı, 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşti. Ancak maçın başında yaşanan gelişmeler, mücadeleyi farklı bir yöne sürükledi. Maçın henüz ilk dakikasında Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçilirken, Fenerbahçe takımı, golün hemen ardından sahadan çekilme kararı aldı.

Bu olayın ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden İngilizce bir açıklama yayımlayarak duruşunu duyurdu. Açıklamada, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce metin paylaşılmasının dikkat çektiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A Takımı, 7 Nisan 2024 tarihinde Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Süper Kupa Final müsabakasında sahadan çekildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, ülkesinde son 20 yıldır adaletsiz futbol düzenine karşı mücadele veriyor. Sportif ve hukuki birçok alanda mücadelesini sürdüren Fenerbahçe camiası, Türk futbolunda adaletsiz sisteme karşı bir duruş sergiliyor.

2000'li yılların başından bu zamana geçen 20 yıllık süreç içerisinde Fenerbahçe;

2006 yılında oyunun durmasına neden olan olaylar başta olmak üzere, 7 sezon içerisinde 3 kez şampiyonluğu son maçlarda kaybetti,

2010-2011 sezonunda yaşanan şike iddiaları ile yargılandı ve haksız yere iftiraya maruz kaldı,

2011'den 2021 yılına kadar yargı süreci devam etti, 10 yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından haklılığını ispat etti,

Kulübe kurulan kumpas nedeniyle ticari olarak büyük zararlar yaşadı ve şirket değeri büyük ölçüde azaldı,

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı 2 sezon boyunca elinden alındı,

Uğradığı maddi ve manevi zararlar nedeniyle Türkiye'deki yetkili mercilere tazminat davaları açtı ve dava süreçleri halen devam ediyor,

4 Nisan 2015 tarihinde otobüsleri kurşunlanarak saldırıya uğradı ve failler hala bulunamadı.

Tüm bu yaşananların ardından son olarak;

Fenerbahçe, 17 Mart 2024 tarihinde deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle oyuncuların linç girişimine maruz kaldı.

Trabzon'da yaşanan bu olaya karşı oyuncuların sadece kendilerini koruma refleksi göstermelerine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezalandırıldı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 18 Mart 2024 tarihinde kulüp üyelerini toplama ve istişare etme kararı aldı. Bu doğrultuda Fenerbahçemiz, adaletsiz futbol iklimine karşı bir duruş sergilemek adına alınan kararlarla birlikte hareket etme kararı aldı.

Fenerbahçe, bu tarihi günde Türk futbolu için adaleti ve doğruları savunmak adına tavrını sergileyerek Süper Kupa Finaline katıldı. Ancak kararlarımıza saygı duyulmadığı için takımımız maçtan çekildi.

Sadece futbol sahalarında değil, her alanda adalet ve hakkaniyet için mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe, 117 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu değerlerin savunucusu olmaya devam edecek."