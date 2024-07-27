Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Bulundu

Toplantıya, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Eski başkan Aziz Yıldırım da toplantıda yer aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun Açılış Konuşması

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, şunları ifade etti: "Geçtiğimiz sezon, futbol alanında hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar, saha dışı unsurlar sayesinde elimizden alınmıştır. Yeni sezondan itibaren Fenerbahçe dönemi başlayacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım tarafından atılan karşılıklı adımlar, camiamızın arzuladığı özel bir durumu ortaya çıkarmıştır. Birlikte hareket ettiğimizde, bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur; bunun en açık örneği 3 Temmuz sürecidir."

Toplantının Devamı

Toplantı, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından, katılımcıların görüşlerini ifade etmesiyle sona erecek.

Aziz Yıldırım'ın Önemli Dönüşü

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra, 2018'den bu yana bir seçimli genel kurul haricinde ilk kez bu toplantıda yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç (sağda) yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım (solda) da katıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç (sağda) yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım (solda) da katıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç (sağda) yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım (solda) da katıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç (sağda) yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım (solda) da katıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç (sağda) yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım (solda) da katıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç (sağda) yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım (solda) da katıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç (sağda) yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım (solda) da katıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç (sağda) yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım (solda) da katıldı