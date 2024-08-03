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Fenerbahçe Lille Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları ve teknik ekip hakkında bilgiler içeriyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:21
Fenerbahçe Lille Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Lille Maçı İçin Hazırlık Sürecini İlerletiyor

Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde, sarı-lacivertli ekip antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, öncelikle ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Daha sonra, oyuncuların pas çalışmaları yaparak taktiksel ve bireysel çalışmalara yöneldikleri belirtildi.

Takımın Hedefi

Kulüp, yarın yapacağı antrenman ile Lille maçının hazırlıklarına devam edecek. Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanmayı ve bir sonraki tura çıkmayı hedefliyor.

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