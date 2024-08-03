Fenerbahçe Lille Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Lille Maçı İçin Hazırlık Sürecini İlerletiyor
Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde, sarı-lacivertli ekip antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.
Antrenman Detayları
Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, öncelikle ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Daha sonra, oyuncuların pas çalışmaları yaparak taktiksel ve bireysel çalışmalara yöneldikleri belirtildi.
Takımın Hedefi
Kulüp, yarın yapacağı antrenman ile Lille maçının hazırlıklarına devam edecek. Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanmayı ve bir sonraki tura çıkmayı hedefliyor.