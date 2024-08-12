Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe, Lille Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde çalışmalarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:20
Fenerbahçe, Lille Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Lille Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

İdman Detayları

Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, basına açık olarak ısınma hareketleriyle başladı.

Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular, salonda ısınmanın ardından saha çalışmalarına geçerek yenileme antrenmanı yaptı. Sakatlığı bulunan Fred, antrenmanı takımdan ayrı koşarak tamamladı.

Taktik Çalışmalar ve Kamp

İdmanın basına kapalı bölümünde, Lille maçı için taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, artık kampa girdi ve maç saatini bekliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak