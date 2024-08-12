Fenerbahçe, Lille Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Lille Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.
İdman Detayları
Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, basına açık olarak ısınma hareketleriyle başladı.
Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular, salonda ısınmanın ardından saha çalışmalarına geçerek yenileme antrenmanı yaptı. Sakatlığı bulunan Fred, antrenmanı takımdan ayrı koşarak tamamladı.
Taktik Çalışmalar ve Kamp
İdmanın basına kapalı bölümünde, Lille maçı için taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, artık kampa girdi ve maç saatini bekliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.