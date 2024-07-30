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Fenerbahçe, Lugano'yu Geçerek Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atlarken Mourinho'nun Açıklamaları

Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenerek Avrupa'da tur atlarken, teknik direktör José Mourinho önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:48
Fenerbahçe, Lugano'yu Geçerek Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atlarken Mourinho'nun Açıklamaları

Fenerbahçe, Lugano'yu Geçerek Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atlarken Mourinho'nun Açıklamaları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında, Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımını 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Mourinho: "Bu Bir Hayatta Kalma Maçıydı"

Portekizli teknik adam, maçı bir hayatta kalma maçı olarak nitelendirdiğini belirterek, "Dün yapılan toplantıda bu maçın öneminden bahsetmiştim. Bugün hedefimizi başardık." dedi. Taraftarın Desteği Kritik Öneme Sahipti

Mourinho, karşılaşma boyunca taraftarların oluşturduğu atmosferin takım için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Krunic'e yapılan tepkiler nedeniyle tüm takım olarak etkilendiklerini belirten Mourinho, "Taraftarlarımız yine de bizi desteklemeye devam etti. Herhangi bir oyuncuya gösterilen tepki, aslında hepimize yönelik bir durumdur." ifadelerini kullandı.

İlk Yarıda Yaşanan Zorluklar

Mourinho, Lugano'nun ilk şutunda golü bulmasının işleri zorlaştırdığını ancak ikinci yarıda takımlarının güçlü bir performans sergilediğini belirtti. "1-1'den sonra rakip bizimle mücadele edemedi. İkinci devrede yedekten gelen oyuncularımızın katkıları çok önemliydi." şeklinde ekledi. Geçmiş Maçlar ve Sonraki Hedefler

Önlerindeki Lille maçıyla ilgili henüz bir analiz yapmadıklarını söyleyen Mourinho, "Türk takımlarının Avrupa'daki güçlü rakiplerle karşılaşırken zorluk yaşadığını biliyorum. Ancak Lille de bizim için kolay bir rakip olmayacak." dedi.

Önemli Performans: Livakovic

Mourinho, kaleci Dominik Livakovic'in galibiyetteki rolüne dikkat çekerek, "Livakovic, maçı 2-0 olmaktan kurtardı. O olmasaydı, işimiz gerçekten zor olacaktı." dedi. Ayrıca, Fred'in sakatlanması hakkında da, "Önümüzdeki turda Fred'in olmayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sonuç olarak, Fenerbahçe, hem oyuncularının hem de taraftarlarının katkılarıyla önemli bir başarıya imza atarak bir üst tura yükseldi.

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