Fenerbahçe-Maccabi Playtika Maçı Litvanya'da Gerçekleşecek

Fenerbahçe-Maccabi Playtika Maçı Litvanya'da Oynanacak

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynaması planlanan Maccabi Playtika maçı, güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'ya alındı.

Maçın Ayrıntıları

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşmesi planlanan müsabakanın, yetkililerce alınan güvenlik önlemleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanmasına karar verildi.

Karşılaşmanın Yeri ve Saati

Bu önemli karşılaşma Kaunas şehri, Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek. Maç, Türkiye Saati ile 20.30'da başlayacak ve taraftara açık olacak.