DOLAR
34,23 0,66%
EURO
37,05 0,54%
ALTIN
2.999,39 -0,17%
BITCOIN
2.311.072,19 1,98%

Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:47
Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı evinde karşılayacak olan Fenerbahçe, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Antrenman

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan duyuruya göre, hazırlıklar Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşti.

Futbolcular Antrenman Programında Neler Yaptı?

Futbolcular, antrenmanda yenileme, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yaparak çift kale maç uygulaması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, yarınki antrenman ile Manchester United karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
2
Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Yenerek Galip Geldi
3
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Basın Toplantısı
4
A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya ve Almanya Maçlarına Hazırlanıyor
5
İtalya'da Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
Beşiktaş'tan Mert Günok'un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
7
Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazırlanıyor

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak