Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı evinde karşılayacak olan Fenerbahçe, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Antrenman

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan duyuruya göre, hazırlıklar Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşti.

Futbolcular Antrenman Programında Neler Yaptı?

Futbolcular, antrenmanda yenileme, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yaparak çift kale maç uygulaması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, yarınki antrenman ile Manchester United karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.