Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek sezona damga vurdu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:30
Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Medicana, Aydın'da Fark Yarattı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında, Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maç sonucunda Fenerbahçe, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Maç Detayları

Bu kritik karşılaşma, Fenerbahçe Medicana'nın sezon sonundaki performansını taçlandırırken, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un mücadele gücü ise beklenenin altında kaldı.

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, takımın motivasyonunu ve sezon genelindeki başarısını artıran önemli bir adım oldu.

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