DOLAR
34,86 -0,02%
EURO
36,6 0,25%
ALTIN
3.043,56 -0,92%
BITCOIN
3.515.419,74 -4,64%

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-1 Yendi

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-1 yenerek 4. maçında önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 22:18
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-1 Yendi

Fenerbahçe Medicana'dan CEV Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında, Macaristan temsilcisi Vasas Obuda ile karşı karşıya geldi. Takım, ev sahibi avantajını kullanarak, maçta üstün bir oyun sergiledi ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Maçın Detayları

Fenerbahçe Medicana, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk seti kazandı. Setlerdeki üstün performansı ile göz dolduran ekip, D Grubu'ndaki iddiasını güçlendirdi. Vasas Obuda ise, karşılaşma boyunca Fenerbahçe'nin güçlü oyununa karşı koymaya çalıştı ancak galibiyet almayı başaramadı.

Bu önemli zafer, Fenerbahçe Medicana'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna olumlu katkı sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea'yı Geçti
2
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig Maçları Alanya'da Gerçekleşti
3
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası'nda Galip Geldi
4
Mourinho: '2-0 Göğsümüze Bıçak Darbesi Gibi Oldu'
5
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-1 Yendi
6
Valverde: Fenerbahçe'yi Mağlup Etmek Bizim İçin Önemliydi
7
Kızak Milli Takımı Avusturya'da Eğitim Kampında

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin