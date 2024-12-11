Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-1 Yendi

Fenerbahçe Medicana'dan CEV Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında, Macaristan temsilcisi Vasas Obuda ile karşı karşıya geldi. Takım, ev sahibi avantajını kullanarak, maçta üstün bir oyun sergiledi ve rakibini 3-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe Medicana, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk seti kazandı. Setlerdeki üstün performansı ile göz dolduran ekip, D Grubu'ndaki iddiasını güçlendirdi. Vasas Obuda ise, karşılaşma boyunca Fenerbahçe'nin güçlü oyununa karşı koymaya çalıştı ancak galibiyet almayı başaramadı.

Bu önemli zafer, Fenerbahçe Medicana'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna olumlu katkı sağladı.