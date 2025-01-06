Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grot Budowlani ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın Polonya ekibi Grot Budowlani ile karşılaşacak. Müsabaka, LODZ Spor Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Hollandalı hakem Marco van Zanten ile Ukraynalı hakem Mykhaylo Medvid yönetecek. Grupta geride kalan dört maçta da galip gelen sarı-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Polonya temsilcisi ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan önceki mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazanmıştı.