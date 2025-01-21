Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda altıncı ve son hafta maçına çıkıyor. Yarın, Fransız ekibi Neptunes'i ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekip, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda mücadele edecek.

Maçın başlama saati ise 20.00. Karşılaşmanın hakemliğini İtalyan Andrea Puecher ile Letonyalı Salvis Kurtiss üstlenecek.

Fenerbahçe Medicana, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak liderliği ve çeyrek finali garanti altına aldı. Öte yandan, Fransa'nın Neptunes takımı ise mücadele ettiği 5 maçtan da mağlup ayrılarak grup sonuncusu konumunda bulunuyor.