DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Neptunes ile mücadele edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:48
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda altıncı ve son hafta maçına çıkıyor. Yarın, Fransız ekibi Neptunes'i ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekip, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda mücadele edecek.

Maçın başlama saati ise 20.00. Karşılaşmanın hakemliğini İtalyan Andrea Puecher ile Letonyalı Salvis Kurtiss üstlenecek.

Fenerbahçe Medicana, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak liderliği ve çeyrek finali garanti altına aldı. Öte yandan, Fransa'nın Neptunes takımı ise mücadele ettiği 5 maçtan da mağlup ayrılarak grup sonuncusu konumunda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Panathinaikos Derbiyi Kazandı, Unvanını Korudu
2
Türk Futbolunun Efsanesi: İlhan Cavcav'ı Anma Zamanı
3
Wushu Şampiyonu Hüseyin Eren'in Hedefi Dünya Şampiyonası
4
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Karşılaşıyor
5
Zverev ve Badosa Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi
6
Trabzonspor İç Sahada Sıkı Performans Seriliyor: 4-0'lık Sivasspor Zaferi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!