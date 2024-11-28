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Fenerbahçe Medicana'da Slobodan Kovac Dönemi Başladı

Fenerbahçe, Sırp Başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı. Başarı ve şampiyonluk için yeni bir dönem başlıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:37
Fenerbahçe Medicana'da Slobodan Kovac Dönemi Başladı

Fenerbahçe Medicana'nın Yeni Başantrenörü Slobodan Kovac

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Sırp Başantrenör Slobodan Kovac ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sırp Başantrenör Slobodan Kovac'a 'ailemize hoş geldin' diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Kovac'ın Başarı Kariyeri

Açıklamada, Kovac'ın 2008-2009 sezonunda başlayan antrenörlük kariyerinde birçok kulüp takımı çalıştırdığı; Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası kazandığı bilgisi verildi.

Uluslararası Deneyimi

Kovac'ın, 2014-2015 sezonunda İran, 2017-2018'de Slovenya ve 2019-2021 yıllarında Sırbistan Erkek A Milli Voleybol Takımı Başantrenörlüğü görevlerini başarıyla yürüttüğü belirtildi.

Ödülleri ve Son Görevi

Ayrıca, Kovac'ın 2019 yılında ‘CEV Yılın Koçu’ ödülünü kazandığı vurgulandı. Deneyimli antrenör, son olarak Halkbank takımını çalıştırmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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