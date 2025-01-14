Fenerbahçe Medicana, Helios Grizzlys'i Ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Helios Grizzlys'i konuk ediyor. Mücadele Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:36
Fenerbahçe Medicana, Helios Grizzlys'i Ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana, Helios Grizzlys ile karşılaşıyor

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, yarın Almanya'nın Helios Grizzlys takımını konuk edecek.

Mücadele Detayları

Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu önemli mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, gruptaki son maçında İtalyan temsilcisi Mint Vero Volley'e 3-1 mağlup olurken, Helios Grizzlys ise Olympiakos'a 3-0'lık skorla yenilmeden bu maça çıkacak.

Fenerbahçe Medicana, kendi sahasında galibiyet arayacak ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için kritik bir fırsat yakalayacak.

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