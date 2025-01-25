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Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-1 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nde Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:46
Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-1 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-1 Mağlup Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında, Fenerbahçe Medicana, evinde Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu maçta Fenerbahçe, etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 3-1 ile geçmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, ligdeki galibiyet serisini sürdürmüş oldu. Taraftarlarının coşkulu desteğiyle daha da güçlenen takım, Spioto karşısında gösterdiği üstün oyunla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, sezonun geri kalanı için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Takımın performansı, voleybolseverler arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor.

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