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Fenerbahçe Mersin'e Geldi, Hatayspor ile Yarın Karşılaşacak

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi. Taraftarlar, takım otelini meşalelerle karşıladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 23:44
Fenerbahçe Mersin'e Geldi, Hatayspor ile Yarın Karşılaşacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e ulaşarak hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.

Otel önünde Fenerbahçeli taraftarlar, büyük bir coşkuyla takımı karşıladı. Meşale yakarak tezahürat yapan taraftarlar, takıma desteklerini gösterdi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelenin sonucu merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.

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