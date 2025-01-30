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Fenerbahçe, Midtjylland ile Zorlu Maçta Değişikliklerle Saha Çıkıyor

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında zorunlu değişikliklerle mücadele etti; Mourinho tribünde yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:28
Fenerbahçe, Midtjylland ile Zorlu Maçta Değişikliklerle Saha Çıkıyor

Fenerbahçe'de Zorunlu Değişiklikler

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde zorunlu değişikliklerle sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, ligde son oynanan Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda iki değişiklik yaptı.

Teknik Direktör Mourinho'nun Seçimleri

Deneyimli çalıştırıcı, MCH Arena'da gerçekleşen karşılaşmada Oğuz Aydını ve Sofyan Amrabatı kadrodan çıkardı. Amrabat, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Bu oyuncuların yerine Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek ilk 11'deki yerlerini aldı.

Kalede İrfan Can Eğribayat ile başlayan takım, üçlü savunmasını Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek ile oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues ikilisiyle birlikte, sağda Mert Hakan Yandaş ve solda Sebastian Szymanski görev aldı. Hücum hattında ise Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri dikkat çekti.

Sakatlık Sorunları ve Eksikler

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile sahaya çıktı.

Dahası, Allan Saint-Maximin dizindeki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı. Midtjylland karşısında Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür dahil olmak üzere toplamda 7 oyuncusunu eksik olarak sahaya sürdü. Geçmişte sarı kart gören Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel de takımdan ayrı kaldı.

Mourinho Tribünde

Mourinho, cezası nedeniyle teknik ekibinin yanında yer alamadı. Olimpik Lyon maçında dakikaların geç başlaması sonucu aldığı ceza nedeniyle bu maçı tribünden takip etmek zorunda kaldı. Daha önce de Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle AZ Alkmaar ile oynanan maçta takımın başında olamamıştı.

Geri Dönüşler ve Genç İsimler

İsmail Yüksek, 6 maç aradan sonra Fenerbahçe'nin formasını giyerken, Mert Hakan Yandaş da 2 ay sonrası yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Genç oyuncular Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun ve Yiğit Emir Ekiz altyapıdan çıkma fırsatı yakaladı. Ayrıca 19 yaşındaki savunmacı Yusuf Akçiçek de ilk 11'de sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe, Arena Herning’de karşı karşıya...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe, Arena Herning’de karşı karşıya geldi. Cezalı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe, Arena Herning’de karşı karşıya...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe, Arena Herning’de karşı karşıya geldi. Cezalı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı tribünden takip etti.

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