Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Odaklandı

Fenerbahçe'nin Zorlu Mücadelesi Başlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşmak üzere MCH Arena'da sahaya çıkacak. Takımın teknik sorumlusunun Salvatore Foti, maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Avrupa'da her maç zor geçiyor, özellikle de tur atlamak için kritik bir mücadele olunca" ifadesini kullandı.

Sayısal Eksiklikler ve Hedefler

Foti, kadroda bulunan sayısal eksikliklerin kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Buraya kısıtlı bir kadroyla geldik, bazı altyapı oyuncularını da yanımızda getirdik"> dedi. Ayrıca, "Beraberlik durumunda bir üst tura çıkma ihtimalimiz var ama biz her zaman kazanmak için oynuyoruz" sözleriyle ekledi.

Foti'nin Yöntemleri ve Mourinho'nun Rolü

Foti, takımın oyun sistemi hakkında fazla bilgi veremeyeceğini çünkü bunun rakibe avantaj sağlaması riski taşıdığını belirtti. Jose Mourinho’nun teknik ekibine yakın bir konumda maçı izleyeceğini vurguladı ve "Hocamızın varlığı her zaman fark yaratır" şeklinde konuştu.

Yusuf Akçiçek'ten Kazanma Vurgusu

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, kritik Midtjylland karşılaşması hakkında, "Buraya sadece 3 puan almaya geldik" diyerek hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. "Play-off’a kalmak için bu maçı kazanmalıyız" diye ekleyen Akçiçek, 19 yaşında böyle bir mücadelede yer almanın kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

Yusuf, "Hocamızın bana verdiği güvenle elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her antrenman yeni şeyler öğreniyorum" diyerek geleceğe odaklandığını belirtti.